Foncière INEA: lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS de ses actionnaires d'un montant brut maximum d'environ 122,3 millions d'euros, par l'émission d'un nombre maximum de près de 2,72 millions d'actions nouvelles.



Le produit de l'opération permettra à la société de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d'atteindre l'objectif annoncé fin 2021, à savoir un patrimoine d'une valeur de deux milliards d'euros d'ici fin 2026.



Le prix unitaire de souscription est fixé à 45 euros par action nouvelle et la période de souscription se déroulera du 8 au 17 juin inclus. L'opération fait l'objet d'engagements irrévocables de souscription, qui couvrent 72,2% du montant.





