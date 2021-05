Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière Inéa : la croissance passe 'à la vitesse supérieure' Cercle Finance • 04/05/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - Foncière Inéa a annoncé mardi que la croissance de son activité était passée 'à la vitesse supérieure' au cours du premier trimestre, en ressortant à 12,6%. Le chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année s'élève ainsi à 12,8 millions d'euros, contre 11,3 millions d'euros un an plus tôt, une croissance que le groupe explique notamment par la mise en service de nouveaux actifs. Au cours du premier trimestre, Inéa a en effet réceptionné trois nouveaux immeubles de bureaux à Bordeaux, Nantes et Lille, un ensemble devant représenter plus de 3,2 millions d'euros de loyers supplémentaires en base annuelle. Le groupe dit avoir également profité de l'évolution favorable de ses loyers. Dans une note de réaction diffusée ce matin, les analystes d'Invest Securities estiment que ces chiffres confirment la 'résilience du portefeuille' du spécialiste du 'green building' (construction verte). Après ce 'bon début d'année', la foncière - qui est aujourd'hui à la tête du plus grand parc immobilier tertiaire en bois en France - a d'ailleurs prévu de proposer à ses actionnaires un dividende en hausse à 2,60 euros. L'action s'inscrit en hausse actuellement de 1% à la Bourse de Paris.

Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +1.76%