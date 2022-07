Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière Inea: hausse de 7% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - Foncière Inea affiche au titre des six premiers mois de l'année, un chiffre d'affaires de 27,9 millions d'euros, en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dont une hausse de 8% à 14,2 millions sur le deuxième trimestre.



La croissance sur le semestre s'explique à hauteur de 5,3% par les nouveaux revenus liés à l'exploitation de nouveaux actifs, et pour 1,9% par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant, l'effet indexation s'élevant à 1,2%.



Foncière Inea ajoute que son deuxième trimestre a été marquée par deux nouveaux investissements en juin, à savoir un immeuble de bureaux récent à Toulouse et un autre en VEFA à Montpellier, pour un montant cumulé de 70 millions d'euros.





Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +3.49%