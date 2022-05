Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière Inéa: en hausse après ses chiffres trimestriels information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Foncière Inéa gagne plus de 3% mardi à la Bourse de Paris, soutenue par la publication ce matin de ses chiffres d'activité trimestriels.



Le spécialiste des bureaux neufs dans les grandes métropoles régionales a fait état d'un chiffre d'affaires de 13,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en progression de 6,9% sur douze mois.



Cette croissance s'explique à hauteur de 4,4% par les nouveaux revenus tirés de l'exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon, Lille, Toulouse, Grenoble, Rennes, et Bordeaux, et d'une plateforme de logistique urbaine à Romainville, explique la société dans un communiqué.



Elle provient par ailleurs, à hauteur de 2,4%, de l'évolution favorable des loyers à périmètre constant, avec un effet indexation qui s'est élevé à 1,3%



Côté ventes, l'activité du premier trimestre a été marquée par la cession jugée 'opportuniste' d'un immeuble situé dans le quartier Basso Cambo, à Toulouse, qui s'est réalisée à un prix supérieur de 20% à sa dernière valeur d'expertise.



Pour les analystes de Degroof Petercam, cette opération illustre la valorisation 'prudente' dont fait l'objet le portefeuille d'Inéa. La banque belge réitère en conséquence sa recommandation d'achat sur la valeur, assortie d'un objectif de 51,5 euros.



A 15h30, le titre progressait de plus de 3,5%.





Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +3.55%