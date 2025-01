Foncière Inea, Ekinops, SMCP, Vente-unique.com... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Biosynex

Biosynex annonce avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 101,4 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le spécialiste du diagnostic précise que cette progression est portée par la dynamique des ventes à l'export et la bonne tenue de sa division Pharmacie. Cette division affiche un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en croissance de 7%, grâce au succès de l'internationalisation du groupe et à la contribution en année pleine d'Innoxa avec un effet périmètre favorable de 1,2 million d'euros.

Ekinops

Au quatrième trimestre, Ekinops a enregistré un repli de 2% de son chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel consolidé du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, s'est établi à 117,7 millions d'euros en 2024, en baisse de 9%. L'exercice 2024 a été marqué par une croissance de 11% des solutions d'Accès.

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et Sunrock (développeur exploitant européen de parcs solaires spécialisé dans le secteur logistique) annoncent la signature d'un contrat pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 3,8 MWc dans le Nord de la France. Le contrat signé positionne Entech comme l'un de ses partenaires de référence pour le marché. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cette transaction. Le contrat signé entre Sunrock et Entech concerne la solarisation d'une toiture de 50 000 m² d'un bâtiment logistique situé à Lambres-Lez-Douai dans le Nord.

Foncière Inea

Toujours portée par une double dynamique (la livraison progressive de ses opérations en cours de construction et la performance locative de son parc en exploitation), Inea affiche une très solide croissance de 15,5% de son chiffre d'affaires en 2024 sur un an. Près de la moitié de cette augmentation (7,1%) s'explique par la variation du patrimoine en exploitation (livraisons et acquisitions, minorées des cessions). A périmètre constant, la progression des revenus locatifs a été de 8,4% ; l'effet de l'indexation sur les seuls loyers nets étant de 5,7%.

Quadient

Quadient annonce avoir été sélectionnée par une agence gouvernementale américaine pour moderniser son infrastructure d'automatisation du courrier dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars. Cette annonce fait suite à celle d'octobre 2024, où Quadient avait décroché un contrat de près de 1 million de dollars pour un projet similaire de modernisation avec une autre agence fédérale. L'agence traite plus de 35 millions d'avis par an, dont des documents indispensables à divers services publics.

Renault

Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, et Free To X, une filiale d’Autostrade per l'Italia ont annoncé une transaction visant à accélérer le déploiement d’un réseau de recharge haute puissance en Italie. Grâce à ce projet, Mobilize procédera à l’acquisition d’une participation significative dans Free To X, la filiale d'Autostrade per l’Italia dédiée à la recharge rapide. "Cette acquisition est une preuve de la volonté de Mobilize de devenir un acteur majeur dans le secteur de la recharge rapide".

SMCP

En 2021, European TopSoho a cédé 15,9% du capital de SMCP à Dynamic Treasure Group. Les juridictions britanniques ont déclaré cette cession invalide et les actions correspondantes, détenues à Singapour, font actuellement l'objet d'une ordonnance de conservation (freezing order) par la justice singapourienne depuis décembre 2021 à la demande de Glas SAS. SMCP a été informée qu'une audience se tiendra le 6 février 2025 auprès des juridictions singapouriennes dans le cadre de la demande de Glas SAS relative à la restitution forcée de cette participation à European TopSoho.

Vente-unique.com

Sur l'exercice 2023-2024, le groupe Vente-unique.com a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 178,7 millions d'euros, en progression de 10,1% sur un an, malgré le recul transitoire de la vente de prestation logistique dans le cadre du repositionnement de cette activité jusqu'ici mono-client. Il poursuit "la dynamique vertueuse d'amélioration de sa marge brute", qui progresse de nouveau sur l'exercice pour atteindre 57,9% (56,2% en 2022-2023), notamment en raison de bonnes conditions d'achat des marchandises et de la croissance des revenus de la marketplace.