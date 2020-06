Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière Inea : dividende approuvé en Assemblée générale Cercle Finance • 10/06/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Foncière Inea annonce ce mercredi que son Assemblée Générale a approuvé le versement d'un dividende, au titre de l'exercice 2019, de 2,50 euros par action. Celui-ci sera payable en numéraire à compter du 17 juin. 'Le dividende versé est en augmentation de 14% par rapport à l'an dernier', précise le groupe.

Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +1.69%