Foncière INEA: acquisition immobilière à Aix-en-Provence information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - Inea annonce l'acquisition, auprès de Nexity, d'un ensemble immobilier de bureaux à l'entrée sud-ouest d'Aix-en-Provence.



Cette vente en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) porte sur deux immeubles en R+2 et R+3, offrant une surface locative totale de 5 363 m2, ainsi que 113 places de parking.



'Cette nouvelle acquisition vient étoffer notre portefeuille aixois, jusqu'ici composé de cinq immeubles en structure bois massif loués en totalité à des entreprises de premier plan, comme Orange et Tesla', a commenté Arline Gaujal-Kempler, directrice générale déléguée d'INEA.



La livraison de l'ensemble est prévue en septembre 2024.





