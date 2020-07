Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière INEA : acquisition en VEFA d'un immeuble à Lyon Cercle Finance • 20/07/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce l'acquisition, auprès de Vinci Immobilier, de l'immeuble de bureaux Le Stadium situé dans le parc d'activités OL City à Décines-Charpieu, à l'est de Lyon, bâtiment dont la livraison est prévue au deuxième trimestre 2022. Cette VEFA offre 6.744 m2 de surface locative en R+6, avec 40 places de parking couvertes et 130 emplacements de stationnement en concession. Avec des plateaux divisibles à partir de 250 m2, il est destiné à accueillir quelque 680 personnes.

