Foncière INEA : acquisition en VEFA d'un immeuble à Bordeaux Cercle Finance • 23/12/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Foncière INEA indique renforcer son implantation dans le secteur en pleine mutation de la gare TGV Bordeaux-Saint-Jean, avec l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) de Coeur de Garonne, dont la livraison est prévue en juin 2023. 'Répondant aux règlementations RT 2012 - 20% et ERP W 3e catégorie, cet immeuble de 3.165 m2 de surface locative en R+7 vise la certification BREEAM Construction niveau Very Good', précise la société immobilière.

Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +1.04%