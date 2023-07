Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière INEA: acquisition de 6000 m2 en VEFA à Mérignac information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce avoir signé l'acquisition en VEFA, via sa filiale Flex Park, de l'ensemble de logistique urbaine OLEA situé sur le parc économique et environnemental Écosph'air à Mérignac (33).



Acquis auprès du promoteur Aventim, cet actif offrira une surface locative de 6 022 m2 (3 973 m2 d'activité en rez-de-chaussée, 1 746 m2 de bureaux et 303 m2 dédiés à la restauration), ainsi que 87 places de parking.



Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2024. Le montant de la transaction s'élève à 10,3 ME.



'OLEA vient étoffer notre patrimoine bordelais de logistique urbaine, puisque nous sommes déjà présents à Saint-Jean d'Illac. Plus largement, cette acquisition illustre à nouveau notre volonté de développer Flex Park en régions, forts de notre excellente connaissance des marchés régionaux', indique Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA.







Valeurs associées FONCIERE INEA Euronext Paris +0.53%