Fonciere Inea: acquisition de 10 871 m2 à Lyon information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - INEA, via sa filiale Flex Park, a fait l'acquisition auprès d'ICADE Promotion d'un ensemble de 10 871 m² à construire à l'est de Lyon.



La livraison est prévue au second semestre 2023.



' Une situation idéale : aux portes de Lyon, dans le quartier d'affaires du Carré de Soie, secteur tertiaire et d'activités reconnu et desservi par de nombreux axes routiers et des transports en commun ' indique la direction.