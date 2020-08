Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foncière Atland : le CA semestriel à 58,024 millions d'euros Cercle Finance • 10/08/2020 à 12:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Foncière Atland annonce ce lundi un chiffre d'affaires, pour le premier semestre de son exercice 2020, de 58,024 millions d'euros, en hausse de +254,6% en comparaison annuelle. 'Cette progression s'explique par la variation de périmètre liée à l'acquisition du pôle promotion logement (Atland Résidentiel) en novembre 2019 et par la bonne performance de ses métiers historiques (Investissement et Asset Management). A périmètre constant (retraité de l'activité promotion-construction), Foncière Atland enregistre une progression de 19,6% du chiffre d'affaires consolidé semestriel, à 19,6 ME, contre 16,4 ME au 30 juin 2019', commente le groupe.

Valeurs associées FONCIERE ATLAND Euronext Paris -0.66%