Focus sur notre sélection Défensive : + 34,9% sur un an glissant

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 17 décembre 2021

Notre portefeuille Défensif concilie performance et économie de moyens. Avec un gain de 34,9% sur un an glissant, il se hisse en tête du palmarès de nos autres sélections. Il fait aussi nettement mieux que l'indice CAC 40 ayant pourtant gagné 26,2% sur la même période. Il faut surtout remarquer que cette performance a été obtenue en passant seulement 39 ordres dans l'année, ce qui correspond à un peu plus de trois ordres par mois.

C'est beaucoup au regard d'une moyenne de 5 à 6 ordres par an pour les investisseurs particuliers, mais c'est peu par rapport aux professionnels de la gestion qui multiplient les prises de positions sur les actions et les produits dérivés. Toute la question est de savoir si ces bons scores sont le résultat d'un contexte particulièrement favorable cette année aux valeurs de croissance composant notre portefeuille, ou si une gestion de type défensif est structurellement plus performante qu'une gestion plus agressive.

Première remarque de pur bon sens, le choix entre tel ou tel type de gestion est avant tout une question de tempérament. Les investisseurs à la recherche d'une valorisation progressive de leur capital, sans prise de risques excessive, ont toujours intérêt à privilégier la constance à la multiplication des arbitrages. Cette attitude va de pair avec un choix de valeurs plutôt conservatrices revenant à privilégier des sociétés offrant une bonne visibilité sur l'évolution de leur chiffre d'affaires, leurs perspectives bénéficiaires et surtout leur capacité à rémunérer les actionnaires. Ce type de gestion ne garantit pas de battre le marché en toute circonstance, mais l'expérience montre qu'il produit de très bons résultats sur moyenne et longue période. La mise en place d'une stratégie plus agressive peut s'avérer très pertinente sur un marché peu directionnel et soumis à de gros écarts de performances d'un secteur à l'autre, mais ce type de gestion suppose d'accepter une prise de risque plus élevée. Nous reviendrons prochainement sur notre portefeuille Offensif et sur l'orientation que nous entendons y donner pour faire face aux changements structurels auxquels il faut se préparer pour les mois à venir.

Pour l'heure, il ne fait aucun doute que notre sélection défensive, très orientée vers des valeurs de luxe et de santé, a pleinement profité du contexte boursier qui a prévalu durant toute l'année 2021. La faiblesse des taux d'intérêt entretenue par des politiques monétaires très accommodantes de part et d'autre de l'Atlantique a favorisé une expansion des multiples de capitalisation des valeurs de croissance, comme les grandes valeurs technologiques américaines et les champions français du luxe. Avec l'action Hermès International qui représente, à elle seule, un peu plus du quart de l'actif actuellement investi, nous ne pouvions que pleinement profiter de la hausse de 88,2% du cours des Bourse du maroquinier de la rue Saint Honoré au cours des douze derniers mois. En ajoutant LVMH, ainsi que L'Oréal également présent dans le luxe, nous avons été largement portés par les performances de ce secteur. Dans le domaine de la santé, nous avons de la même manière profité de la forte hausse du fournisseur d'équipements pour l'industrie biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech (+60,9% sur les 12 derniers mois). Même chose avec les positions prises dans le secteur de la technologie, avec Capgemini et Dassault Systèmes. EssilorLuxottica, en progression de 42,9% sur la même période, n'a également pas déçu. Sanofi et Air Liquide n'ont pas fait mieux que le CAC 40, mais leur sous-performance par rapport à notre indice de référence est presque passée inaperçu.

Avec cette belle brochette de valeurs de croissance, nul besoin était de multiplier les arbitrages. Nous sommes restés placés sur ces sociétés durant toute l'année, nos seuls arbitrages s'étant limités à diminuer ou à augmenter les positions en fonction de l'évolution du marché. L'année 2021 a, de ce point de vue, était tout à fait exceptionnelle. Les valeurs de croissance n'ont certainement pas fini de nous épater mais, dans les mois à venir, il faudra sans doute revenir à une sélection de titres plus défensifs, capables de tirer leur épingle du jeu sur un marché qui sera marqué par la permanence de tensions inflationnistes et une croissance moins soutenue.