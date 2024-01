Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Focus: sur la liste de valeurs préférées de Portzamparc information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Portzamparc a ajouté mercredi le titre Focus Entertainment à sa liste de valeurs privilégiées 'High Five', évoquant un pari 'risqué mais rémunérateur'.



L'action affichait en réaction un gain de près de 5% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêche d'afficher encore un repli de 67% sur les 12 mois écoulés.



Le bureau d'études, qui maintient sa recommandation d'achat sur le groupe de jeux vidéo, estime que les risques entourant le dossier sont aujourd'hui bien identifiés.



L'analyste met, parallèlement, en évidence une 'fenêtre de lancements inédite' avec les prochaines mises sur le marché de quatre titres très attendus ('Banishers', 'Expeditions', 'Space Marine 2' et 'John Carpenter's Toxic Commando') en quelques mois.



Son objectif de cours de 27,8 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 91%.





Valeurs associées FOCUS ENTERTAIN Euronext Paris +5.49%