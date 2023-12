Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus: sortie de 'Space Marine 2' prévue en septembre 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Lors de la cérémonie des Game Awards organisée à Los Angeles, Focus Entertainment annonce que 'Warhammer 40,000: Space Marine 2' sera disponible le 9 septembre 2024, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S.



Développé par Saber Interactive, connu pour le blockbuster coopératif 'World War Z', et édité par Focus, ce jeu devait initialement sortir d'ici à la fin 2023, mais le groupe souhaitait 'donner le temps nécessaire pour le peaufiner et garantir la meilleure expérience possible'.



Par ailleurs, Focus et Don't Nod dévoilent une nouvelle bande-annonce pour 'Banishers: Ghosts of New Eden', jeu qui sera disponible le 13 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, les précommandes étant désormais ouvertes sur toutes les plateformes.





