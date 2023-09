Focus: "Report annoncé de la sortie de Banisher"

Des corrections apportées au titre Atlas Fallen



Sorti le 10 août dernier, Atlas Fallen était attendu comme l'un des titres majeurs de la franchise pour l'exercice 2023 - 2024. L'annonce fait suite à un communiqué de presse publié le mois dernier, faisant part des difficultés rencontrées au lancement du jeu et des retours constructifs sur la jouabilité. Ce nouveau communiqué présente le plan d'action mis en place par le groupe afin de corriger les bugs et d'améliorer les performances, tout en indiquant que les mesures prises ne nécessiteront pas de nouveaux investissements significatifs sur cet opus et que l’objectif est de recouper son investissement sur le jeu.



Report de la sortie de Banisher: Ghosts of New Eden à février 2024



En parallèle, la direction de Focus annonce un report de la date de sortie du dernier Banisher, estimant que le marché sera marqué par un intense cycle de sorties de jeux AAA, et que la saturation du marché a de très grande chance de compromettre la commercialisation optimale du jeu.Cette décision a été prise conjointement avec le studio de développement dans l'objectif de mettre le jeu dans les meilleures dispositions lors de son lancement.En ce qui concerne le jeu, le management nous communique que ce dernier est fini, en attente d'être publié, et que les retours des tests sont très positifs.



Recommandation



Après la prise en compte de ces ajustements et suite au changement d’analyste couvrant la valeur, notre objectif de cours ressort en baisse à 51,00€, contre 62,00€ lors de l’initiation de couverture, et notre recommandation reste à l’Achat.