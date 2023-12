Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Focus: nomination d'un directeur général délégué information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment annonce la nomination de Geoffroy Sardin au poste de directeur général délégué à compter du 2 janvier 2024. A ce titre, il interviendra sur l'ensemble des activités de l'éditeur de jeux vidéo et remplacera Christophe Nobileau, Deputy CEO.



Rejoignant le comité exécutif, Geoffroy Sardin apportera à Focus ses 25 ans d'expérience au sein d'Ubisoft, aux postes successifs de direction des ventes et du marketing, direction général France jusqu'à devenir senior vice-président publishing.





