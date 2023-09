FOCUS-Les start-ups proposant des camionnettes électriques font la course pour répondre à la demande de livraisons sans émissions

(Répétition du FOCUS publié précédemment, pas de changement) par Nick Carey et Lisa Baertlein

LONDRES/LOS ANGELES, 18 septembre (Reuters) - Un groupe de jeunes entreprises de livraison européennes et américaines s'efforce de desservir le marché croissant des livraisons électriques à zéro émission dans les villes pour les détaillants et les consommateurs, avant que les géants de l'expédition ne fassent de même.

Des entreprises comme Liefergrun (Allemagne), Zedify et Packfleet (Royaume-Uni) et DutchX (New York) s'appuient sur la nécessité pour les détaillants d'atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) et des objectifs de réduction des émissions. Collectivement, les startups de livraison sans émission ont levé environ 1 milliard de dollars jusqu'à présent, selon Pitchbook et les données recueillies par Reuters.

Elles espèrent s'emparer de parts de marché pendant les longs délais de mise en œuvre, alors que les leaders du secteur sont encore en train de se préparer. Par exemple, FedEx FDX.N vise 2040 pour sa flotte de livraison zéro émission; Deutsche Post DHL Group DHLn.DE affirme que 60 % de sa flotte de livraison sera électrique d'ici 2030, la même année qu 'Amazon AMZN.O prévoit d'avoir 100 000 camions électriques Rivian en service. United Parcel Service UPS.N prévoit que 40 % de ses véhicules de livraison fonctionneront avec des carburants alternatifs d'ici 2025.

Utilisant leur propre technologie de routage pour les livraisons urbaines et suburbaines, ces startups de petite taille mais à croissance rapide doivent se développer tout en maintenant des prix bas sur un marché concurrentiel, ce qui pourrait également faire d'elles des cibles d'acquisition.

"Personne ne veut payer plus cher pour une livraison durable", a déclaré Niklas Tauch, directeur général de Liefergrun, une entreprise berlinoise qui livre dans les grandes villes d'Allemagne et d'Autriche et qui compte parmi ses clients les détaillants de mode H&M HMb.ST et Inditex ITX.MC , ainsi que Hello Fresh HFGG.DE .

H&M, le deuxième plus grand distributeur de mode au monde, a déclaré qu'il développait un certain nombre d'initiatives de livraison sans émission "grâce à une variété de partenariats comme celui... avec Liefergrun"

Liefergrun construit des centres de distribution de colis dans les centres-villes. Elle sous-traite ensuite les livraisons à des tiers, en leur donnant accès à des offres de fourgonnettes électriques de Mercedes-Benz ou de la société chinoise Maxus.

Selon M. Tauch, le chiffre d'affaires de Leifergrun sera multiplié par sept cette année, passant de "quelques millions" d'euros en 2022 à "quelques millions" en 2024.

Les géants de la livraison investissent des sommes considérables dans l'électrification de leurs propres flottes.

Dans le cadre d'un projet pilote, DHL passera à 100 % d'émissions zéro pour les livraisons de commerce électronique sur le dernier kilomètre aux Pays-Bas d'ici la fin de l'année, et d'autres marchés suivront grâce à des investissements de "milliards d'euros à deux chiffres", a déclaré Yin Zou, responsable du développement de l'entreprise chez Deutsche Post DHL.

Le chiffre d'affaires de la startup britannique Packfleet a été multiplié par dix en 2022 et sa flotte londonienne devrait atteindre 400 camionnettes électriques en 2024, contre une cinquantaine aujourd'hui, grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

Packfleet s'étendra à Liverpool, Birmingham et Manchester l'année prochaine et prévoit d'être présent dans les 20 premières villes du Royaume-Uni d'ici deux ans.

"La principale demande de nos clients est de savoir quand ils pourront s'agrandir et dans combien de temps ils pourront absorber tout ce volume A déclaré Tristan Thomas, directeur général de l'entreprise.

uNE ACTIVITÉ QUI NE PARDONNE PAS

Jusqu'à présent, l'Europe s'est avérée un terrain plus fertile pour les livraisons de colis sans émission.

Mais à New York, DutchX lance un nouveau service pour amener de petits conteneurs chargés à Manhattan par ferry, puis les charger sur des vélos-cargos électriques Fernhay pour des livraisons en ville, a déclaré Marcus Hoed, cofondateur de DutchX. La société utilisera les vélos pour livrer des colis à ses clients, dont Amazon Fresh et Whole Foods.

"Certains clients insistent beaucoup pour que le plus grand nombre possible de livraisons soient effectuées sans émission de gaz à effet de serre", a déclaré M. Hoed.

Le chiffre d'affaires de DutchX devrait augmenter de plus d'un tiers pour atteindre environ 40 millions de dollars cette année. La société lancera ses activités à Philadelphie cette année, puis dans trois ou quatre autres villes américaines l'année prochaine.

M. Zou, de DHL, a déclaré que les investisseurs exerçaient une pression croissante sur les entreprises de logistique et les clients pour qu'ils réduisent leurs émissions.

Certains détaillants se sont fixé des objectifs ambitieux. IKEA, par exemple, souhaite que les livraisons sur le dernier kilomètre soient à 100 % exemptes d'émissions d'ici à 2025.

Le défi pour les startups est qu'il est difficile de passer à l'échelle supérieure. Nombre d'entre elles utilisent des véhicules plus petits que les camions de livraison habituels, ce qui réduit les marges bénéficiaires car il est difficile de livrer suffisamment de colis pour compenser les coûts de main-d'œuvre et autres.

"La livraison du dernier kilomètre est une activité qui ne pardonne pas", a déclaré Sven Etzelsberger, directeur général de la société californienne URB-E, qui fabrique des conteneurs pour les vélos électriques.

Thomas Goldsby, expert en logistique de l'université du Tennessee, estime que si les "grands" transporteurs FedEx, UPS et DHL bénéficient d'énormes avantages d'échelle, les entreprises régionales peuvent réussir.

"En ce qui concerne la menace que représentent ces jeunes entreprises, il est certain que les transporteurs établis garderont un œil sur ces développements", a déclaré M. Goldsby. "Ils sont également enclins à acquérir n'importe quel fournisseur de services qui fait quelque chose de vraiment cool

M. Zou, de DHL, a déclaré que les startups de livraison à zéro émission ne constituaient pas une menace, mais il a ajouté: "Nous sommes toujours prêts à les étudier, que ce soit pour un partenariat commercial ou pour travailler ensemble"

La startup britannique de livraison par vélo-cargo électrique Zedify opère dans 10 villes du Royaume-Uni, avec sept autres dans les six prochains mois, et livre déjà des colis pour de grandes entreprises telles que FedEx, en plus de sa base croissante de détaillants.

L'ajout de nouvelles villes permet de conclure des contrats nationaux avec des détaillants, ce qui doublera les livraisons de Zedify, qui atteindront 2 millions de colis cette année et quadrupleront pour atteindre 8 millions de colis en 2024, a déclaré le directeur général Rob King.

D'ici quatre ans, Zedify vise à être présent dans près de 50 villes du Royaume-Uni comptant 100 000 habitants ou plus.

"Nous avons prouvé qu'en volume, nous gagnons de l'argent et que nous sommes vraiment efficaces", a déclaré M. King. "Mais parvenir à cette échelle est le défi que tout le monde aura à relever

(1 $ = 0,9323 euro)