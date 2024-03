FOCUS-Les amidonniers européens réduisent leur production en raison de la baisse de la demande après le pic de la pandémie

Les amidonniers européens ont ralenti leur production en raison d'une baisse de la demande - notamment de la part des fabricants de papier et de carton - et des importations bon marché en provenance d'Asie, ce qui leur laisse une capacité excédentaire. Trois sources industrielles ont déclaré à Reuters que l'industrie de l'amidon de l'Union européenne fonctionne à environ 70-75 % de sa capacité potentielle, alors que la demande diminue par rapport au pic atteint lors de la pandémie. Les sources ont demandé à ne pas être nommées car la question est sensible. L'amidon et ses dérivés, fabriqués à partir de blé, de maïs, de pommes de terre et de tapioca, sont utilisés dans des produits allant des crèmes glacées aux cosmétiques, en passant par les peintures, les pilules et le carton, en raison de leurs propriétés édulcorantes, épaississantes et texturantes. Les principaux producteurs d'amidon en Europe sont les groupes américains Archer-Daniels-Midland ADM.N et Cargill CARG.UL , la coopérative française Tereos TEREO.UL et le groupe familial Roquette. Les données du groupe industriel Starch Europe montrent que la production de l'UE a augmenté de 25 % entre 2008 et 2020 en raison de la croissance du commerce électronique et du fait que les consommateurs achètent davantage d'aliments et de boissons transformés, avant de reculer de 4,5 % en 2021 et 2022 lorsque les gens retourneront dans les magasins et les restaurants. Depuis la pandémie, les amidonniers européens ont été plus durement touchés que leurs rivaux américains par la hausse des coûts de l'énergie et le ralentissement de l'économie. La demande asiatique a quant à elle été soutenue par la croissance démographique et l'importante industrie textile du continent. En février, Tereos a annoncé une chute de 37 % du bénéfice de base de son unité d'amidon et d'édulcorants à la fin de l'année 2023 et a mis en garde contre "un changement de tendance par rapport à la croissance forte et atypique des bénéfices enregistrée au cours des derniers trimestres". "Les deux dernières années ont été difficiles et rien n'indique que ce sera plus facile cette année", a déclaré Jamie Fortescue, directeur général de Starch Europe, basé à Bruxelles. POIDS DU PAPIER ET DU CARTON Les données ne sont pas encore disponibles, mais M. Fortescue estime que la production d'amidon de l'UE pourrait avoir chuté de plus de 10 % l'année dernière. L'industrie utilise environ 9 % des réserves combinées de blé et de maïs de l'UE. L'industrie du papier et du carton représente environ un tiers de l'utilisation de l'amidon. Selon le groupe industriel CEPI, la production dans l'UE, en Grande-Bretagne et en Norvège a chuté de 13 % en 2023, en raison du déstockage, de la conjoncture économique et de la hausse des coûts. La baisse de la production d'amidon a freiné la demande de céréales, et l'utilisation de blé et de maïs pour l'amidon en France, le plus grand producteur de céréales de l'UE, devrait atteindre son niveau le plus bas du siècle au cours de la saison de commercialisation 2023/2024. "À un moment donné, lorsque le marché ne tire plus, il faut réduire la production", a déclaré Marie-Laure Empinet, directrice du groupe de producteurs d'amidon français Usipa. Mme Empinet est également directrice des relations extérieures de Roquette, mais elle a souligné qu'elle ne s'exprimait pas au nom de l'entreprise. ADM et Tereos se sont refusés à tout commentaire. Cargill n'a pas répondu à une demande de commentaire. COÛTS ÉLEVÉS, IMPORTATIONS IMPORTANTES Les importations de produits amylacés moins chers en provenance d'Asie constituent un autre facteur: Les exportations chinoises de dextrose vers l'UE ont plus que quadruplé l'année dernière par rapport à 2022 et celles de sorbitol ont plus que quintuplé, selon les données de Starch Europe. Ces deux produits sont utilisés pour sucrer les aliments. Les importations vietnamiennes de tapioca ont presque triplé pour la deuxième année consécutive, soutenues par l'accord commercial UE-Vietnam qui est entré en vigueur en 2020. Bien que les volumes restent relativement faibles, une croissance aussi rapide préoccupe l'industrie européenne à l'heure où Bruxelles négocie un accord commercial avec le plus grand exportateur d'amidon au monde, la Thaïlande. La Chine et les États-Unis sont les plus grands producteurs d'amidon, principalement à partir du maïs. La Thaïlande produit surtout de l'amidon de manioc, appelé tapioca, et l'Europe utilise principalement des céréales et des pommes de terre. "LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL En France, l'office agricole FranceAgriMer a réduit ses prévisions concernant la quantité de blé et de maïs utilisée par le secteur de l'amidon en 2023/24 d'un demi-million de tonnes métriques depuis juillet, pour atteindre 3,86 millions, soit une baisse de 9 % par rapport à la saison dernière et le niveau le plus bas de ce siècle. Cette baisse s'explique en partie par l'arrêt de la production dans une usine de Tereos dans le nord de la France à la suite d'un incendie survenu en novembre. L'entreprise a déclaré qu'elle avait réorienté la transformation vers les usines françaises et belges qui fonctionnaient en deçà de leur capacité. Une forte baisse des prix des céréales due à une offre mondiale abondante pourrait contribuer à améliorer les marges des amidonniers - les matières premières représentent leur principal coût - bien que les entreprises couvrent généralement leurs besoins plusieurs mois à l'avance. "Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais probablement pas avant la fin de l'année", a déclaré Gustav Deiters, président de l'association allemande des industries de transformation des céréales, de la meunerie et de l'amidon.