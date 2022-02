Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home: vers un changement de structure de gouvernance information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 15:34









(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive indique que son directoire a décidé, avec l'aval du conseil de surveillance, de soumettre à la prochaine assemblée générale mixte du 1er avril, une évolution de la structure de sa gouvernance, par la mise en place d'un conseil d'administration.



Il sera proposé au conseil d'administration nouvellement formé, de désigner Frank Sagnier en qualité de président du conseil et Christophe Nobileau, actuel président du directoire, en qualité de directeur général, John Bert demeurant directeur général délégué.



De plus, l'AGM sera appelée à statuer sur une proposition de modification de dénomination sociale de la société, pour prendre celle de 'Focus Entertainment', par ailleurs nom de sa marque commerciale lancée en septembre dernier.





