Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home : un cofondateur quitte le conseil information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive annonce le souhait de Denis Thébaud, cofondateur et principal financeur de la société pendant les 20 premières années de son histoire, de ne pas voir renouvelé son mandat de membre du conseil de surveillance lors de l'AG du 23 septembre. Président du conseil de surveillance de l'éditeur de jeux vidéo de 2015 à 2020, Denis Thébaud sera remplacé comme membre du conseil dans les prochains mois. Il demeure toutefois actionnaire de Neology Holding, l'actionnaire de référence de Focus Home.

Valeurs associées FOCUS HOME Euronext Paris -2.03%