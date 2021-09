Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home : nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive fait part de la nomination de Laure d'Hauteville comme directrice financière du groupe et membre du Comex, succédant à Jean-François Busnel qui quitte ses fonctions mais assurera une période de transition avec elle. Laure d'Hauteville rejoint la société après sept ans chez Gameloft - développeur de jeux mobiles - où elle exerçait le rôle de directrice financière adjointe, membre du Comex. Elle a débuté sa carrière en tant qu'analyste financier dans le secteur des jeux vidéo.

Valeurs associées FOCUS HOME Euronext Paris -3.15%