Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home : le titre chute, un analyste abaisse son conseil Cercle Finance • 19/04/2021 à 13:39









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 4,5% alors qu'Invest Securities a abaissé ce matin sa recommandation à neutre (contre achat) sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 75E. L'analyste craint que le consensus n'ait pas intégré un potentiel recul des ventes d'anciens jeux (Back-Catalogue) en 2021-22e bien qu'il conserve une vision très positive des fondamentaux de Focus Home et de sa trajectoire à moyen terme. Cela devrait entraîner selon l'analyste un resserrement à la baisse des guidances de CA 2021/22e (150-200mE guidés aujourd'hui, consensus 171mE, IS 156mE). ' Sauf à ce que le groupe n'annonce d'acquisition, les attentes du consensus risquent selon nous de générer des déceptions à court terme, ce qui nous amène à dégrader notre recommandation ' indique Invest Securities.

Valeurs associées FOCUS HOME Euronext Paris -4.56%