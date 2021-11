Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home Interactive : un avis positif soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive s'inscrit en nette hausse ce lundi à la Bourse de Paris suite à une recommandation favorable des analystes de Midcap Partners. A la mi-journée, le titre gagnait plus de 5% dans un marché parisien qui signe un rebond de 1,2%. Dans une note publiée dans la matinée, Midcap réitère sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 88 euros. La société de Bourse fait remarquer que Neology, le premier actionnaire du concepteur de jeux vidéo, a réalisé plusieurs achats la semaine passée pour près de 2,7% du capital. Dans son étude, Midcap met par ailleurs en évidence la capacité de résistance de l'entreprise face au contexte sanitaire ainsi qu'un pipeline qu'elle estime désormais 'très bien garni'.

Valeurs associées FOCUS HOME Euronext Paris +5.58%