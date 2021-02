FOCUS HOME INTERACTIVE ouvre une filiale de son studio de développement Deck13 à Montréal

(AOF) - Focus Home Interactive a annoncé que son studio de développement Deck13 va ouvrir une filiale au Canada. Premier studio de développement intégré dans le Groupe Focus Home Interactive en juillet 2020, Deck13 est " passé maître dans l'art de créer des univers originaux et des jeux d'action aux mécaniques de combat viscérales, techniques et spectaculaires (Lords of the Fallen, The Surge 1 & 2) ". Le studio basé en Allemagne travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau projet ambitieux prévu pour une sortie mondiale en 2022.

Les équipes canadiennes de Deck13 seront dans un premier temps dédiées au développement de ce titre à fort potentiel.

Mathias Reichert, Directeur Général de Deck13 déclare : " Montréal est un formidable vivier de talents créatifs et un catalyseur d'innovations technologiques. Ouvrir une filiale au Canada est une suite logique dans l'histoire et le développement interne de notre studio. Deck13 Studio Montréal permettra ainsi de renforcer notre savoir-faire et d'intégrer des visions, des cultures et de nouveaux savoir-faire qui feront sans conteste franchir un palier au studio. "

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l'impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu'au final l'année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l'offre disponible. L'an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d'euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.