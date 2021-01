FOCUS HOME INTERACTIVE nomme un Secrétaire général venant de chez LAGARDERE

(AOF) - Afin d'accompagner la croissance de Focus Home Interactive et de poursuivre le renforcement structurel du groupe, Christophe Nobileau, Président du Directoire de Focus Home Interactive confie la fonction de Secrétaire général à Philippe Perthuis. Homme de contenu, il aura pour mission de participer activement à la mise en œuvre du plan de développement stratégique de Focus Home Interactive, dénicher et piloter de nouveaux projets et négocier de nouveaux accords. A ce titre, il sera membre du Comité exécutif.

En tant que Chief Business Model Officer, il sera chargé de redéfinir les relations contractuelles et commerciales de Focus Home Interactive avec ses studios partenaires. Il aura vocation à assurer le bon fonctionnement de l'organisation et d'en accompagner les éventuelles évolutions.

Il aura notamment sous sa responsabilité le service juridique et le département des ressources humaines du Groupe. Il aura par ailleurs la responsabilité d'accompagner le déploiement d'une organisation transverse à l'ensemble du Groupe, lancée il y a quelques semaines afin de répondre aux enjeux de développement de Focus Home Interactive et d'accompagner sa croissance.

Philippe Perthuis, 53 ans, est titulaire d'un Diplôme de marketing international (Institut of Technology, Sligo) et d'un DESCAF (Excelia), complétés par une formation en management à l'INSEAD. Il a débuté sa carrière en 1991 chez Price Waterhouse Coopers puis intègre Lagardère en 1996 pour rejoindre Europe 1 en qualité de Directeur Adjoint du Contrôle de Gestion. De 2000 à 2011, il occupe différentes fonctions de direction financière et direction générale au sein de Lagardère. En 2011, le Secrétariat général de Lagardère Studios lui est confié jusqu'en 2014, année où il devient Directeur général de Lagardère Studios.

Croissance du marché pour 2020

Le marché total du jeu vidéo a bondi de 51% en Europe pendant le premier confinement, du 16 mars au 31 mai. Ensuite, le secteur a bénéficié des sorties de jeux vidéo qui ont rencontré un vif succès : « Final Fantasy VII Remake », « Ghost of Tsushima », « The Last of us 2 » (tous trois jeux de la console PS4 de Sony), « Super Mario 3D All-Stars » (console Switch de Nintendo), « World of Warcraft » (jeu sur PC) ou encore « Cyberpunk 2077 » (PC, PS4, Xbox).

En revanche, en France le second confinement a eu un impact négatif sur les ventes, illustrant l'impact de la fermeture des magasins et des rayons dits non essentiels. Néanmoins le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) estime qu'au final l'année 2020 sera une très bonne année pour le marché français. Les ventes réalisées en e-commerce sont à des niveaux très élevées. Les foyers se sont équipés en consoles et en accessoires lors du premier confinement, et les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series sont très bonnes. La demande est même bien supérieure à l'offre disponible. L'an passé, le marché du jeu vidéo représentait 4,8 milliards d'euros, en recul de 2,8% par rapport à 2018.