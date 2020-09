FOCUS HOME INTERACTIVE : Christophe Nobileau nommé Directeur général

(AOF) - Focu Home Internactive a annoncé la nomination de Christophe Nobileau au poste de Directeur général et membre du Directoire après réunion de son Conseil de surveillance le 24 septembre 2020. Cette nomination intervient dans le cadre de l'accélération du déploiement de la stratégie de croissance de l'éditeur de jeux vidéo. Jürgen Goeldner a été confirmé dans ses fonctions de Président du Directoire.

Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive a également coopté Tiphanie Lamy en tant que membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Christophe Nobileau.

Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : " Le Conseil de surveillance de Focus Home Interactive estime que l'expérience de Christophe Nobileau renforcera le Directoire et contribuera à accompagner le Groupe vers de nouveaux horizons. Notre ambition commune est à partir du savoir-faire des équipes de FHI de continuer et d'accélérer l'attraction des talents afin de poursuivre le développement de jeux de grande qualité qui est l'ADN du Groupe ".

En parallèle, un Comité exécutif est créé et regroupe tous les membres du Directoire ainsi que Jean-François Busnel. En effet, conformément à la loi, le nombre de membres du Directoire ne peut être supérieur à cinq, Jean-François Busnel a donc laissé son siège au Directoire afin de permettre la nomination de M. Christophe Nobileau. Pour autant, il demeure Directeur financier avec la même mission et les mêmes prérogatives.

Le " cloud gaming " (jeu depuis un serveur distant, sans aucun téléchargement) est le créneau prometteur de l'industrie. L'Idate estime que sa croissance devrait atteindre 300% en cinq ans et que, d'ici 2024, il devrait peser 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il offre la possibilité de jouer sur n'importe quel écran : ordinateur, téléviseur connecté à Internet, ou smartphone. Sony a été le précurseur en lançant, dès 2014, son service PlayStation Now. Mais il a dû revoir deux fois ses prix à la baisse en quelques mois. Néanmoins, il poursuit ses efforts sur ce segment porteur. Microsoft va lancer en 2020 son service de " cloud gaming " Project xCloud, avec un catalogue d'une cinquantaine de jeux. Quant à Google, il a récemment lancé son offre Stadia, avec un peu plus d'une vingtaine de jeux. Des débuts un peu chaotiques, qui ont dû rassurer Sony et Microsoft, inquiets de l'arrivée, pleine de promesses de disruption, d'un tel géant dans leur secteur d'activité.