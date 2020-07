FOCUS HOME INTERACTIVE change d'actionnaire principal

(AOF) - Focus Home Interactive, éditeur de jeux vidéo, annonce avoir été informé par FLCP & Associés au travers de sa filiale Neology Holding, Société Civile Nabuboto (Nabuboto) et Innelec Multimédia de la signature ce jour d'un contrat portant sur la cession par Nabuboto et Innelec Multimedia de l'intégralité des 1 883 218 actions Focus Home Interactive qu'elles détiennent, soit 35,48% du capital, au profit de Neology Holding.

Cette cession se ferait sur la base d'un prix de 40 euros par action Focus Home Interactive, représentant un montant total pour le bloc d'actions susvisé d'environ 75,3 millions d'euros et une valeur totale d'environ 212,3 millions d'euros pour l'intégralité des actions composant le capital de la Société.

Selon les termes du contrat, Nabuboto réinvestirait un montant de 11,3 millions d'euros au sein de Neology Holding.

A l'issue de ces opérations dont la réalisation est prévue fin juillet, il est prévu que trois nouveaux membres désignés sur proposition de Neology Holding intègrent le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive en remplacement de membres existants et que Fabrice Larue prenne par ailleurs la présidence du Conseil de Surveillance. Ainsi, à la date de réalisation, le Conseil de Surveillance demeurerait composé de quatre membres, trois membres désignés sur proposition de Neology Holding et Denis Thébaud.

A ce jour, Neology Holding n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat volontaire sur les titres restants de Focus Home Interactive admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

