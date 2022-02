Focus Home Interactive acquiert Leikir Studio

(AOF) - Focus Home Interactive acquiert le développeur de jeux vidéo Leikir Studio. Basé à Paris et composé d'une vingtaine de créateurs passionnés, Leikir Studio devient ainsi le 5ème studio de développement à intégrer Focus.

Avec l'acquisition de Leikir Studio, Focus se dote de plusieurs nouvelles lignes de productions aux directions artistiques variées - 3D stylisée, pixel-art ou 2D. Après avoir développé plusieurs titres PC et consoles salués par la presse et les joueurs, Leikir Studio travaille notamment sur le jeu Metal Slug Tactics, titre extrêmement prometteur et attendu par les fans courant 2022, et basé sur la licence mythique de l'éditeur japonais SNK.

Partenaire de Leikir Studio et filiale du Groupe Focus, Dotemu sera chargé de l'édition du jeu. Au-delà de sa capacité à produire des titres de qualité au gameplay singulier, Leikir Studio possède également un important savoir-faire technique, à l'image de son président fondateur Aurélien Loos.

" Après Deck13, StreumOn, Dotemu et Douze-Dixièmes, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons un cinquième studio dans le groupe Focus ". déclare Christophe Nobileau, président de Focus Home Interactive. " Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de faire grandir et de soutenir les ambitions de notre groupe, et Leikir Studio avec à sa tête Aurélien Loos est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif. "

