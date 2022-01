Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home: en recul après les semestriels information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive recule de près de 5% après la publication d'un résultat net de 5,5 millions d'euros et d'un résultat opérationnel de 7,3 millions au titre de son premier semestre 2021-22, en baisses respectives de 39% et 60% en comparaison annuelle.



Le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo a baissé de 18% à 85,1 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice, mais ne s'est tassé que de 2% à 37,1 millions sur son troisième trimestre comptable, 'tiré par la solide performance des sorties récentes'.



Sur la base de la visibilité sur le dernier trimestre de l'exercice en cours, Focus Home réitère sa confiance dans son objectif de chiffre d'affaires annuel 2021/22 fixé entre 120 et 150 millions d'euros, avec un atterrissage qui devrait se situer en milieu de cette fourchette.





