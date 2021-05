Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Home : bien orienté après une levée de fonds Cercle Finance • 19/05/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Focus Home s'adjuge près de 5% après l'annonce par la société de jeux vidéo du succès de son augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de bénéficiaires, d'un montant de 70,35 millions d'euros, via la construction accélérée d'un livre d'ordres. L'opération fait ressortir une décote de 0,89% par rapport au cours de clôture de l'action sur Euronext Growth Paris le 18 mai et représente 19,70% du capital social par la création de 1.050.000 actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sont prévus le 21 mai. Les fonds levés permettront notamment à Focus Home d'accélérer son développement en France et à l'étranger.

Valeurs associées FOCUS HOME Euronext Paris +6.21%