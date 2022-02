Focus Home: acquisition de Leikir Studio information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - Focus Home Interactive annonce l'acquisition du développeur de jeux vidéo Leikir Studio, société basée à Paris et composée d'une vingtaine de créateurs, et qui devient ainsi le cinquième studio de développement à intégrer le groupe.



Après avoir développé plusieurs titres PC et consoles salués par la presse et les joueurs, Leikir Studio travaille notamment sur le jeu Metal Slug Tactics , titre extrêmement prometteur et attendu par les fans courant 2022, souligne Focus Home.



Par ailleurs, le groupe annonce l'arrivée d'Aurélien Loos (président et fondateur de Leikir Studio) en tant que consultant senior auprès du comex, ainsi que de quatre nouveaux talents (Cyril Labordrie, Julien Ramette, Geoffroy Starkloff et Stéphane Kaufmann).