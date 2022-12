Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Entertainment: semestriels conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment se replie en Bourse de Paris ce vendredi suite à la publication de résultats semestriels conformes aux attentes du groupe.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022/2023, clos fin septembre, est ressorti en baisse de 17% à 65,5 millions d'euros, mais la marge brute atteint 25,1 millions d'euros, soit 38% du chiffre d'affaires, en hausse significative par rapport au premier semestre 2021/2022.



Le groupe de jeux vidéo explique avoir bénéficié du lancement réussi de 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge' et dans une moindre mesure de la sortie de 'Hardspace : Shipbreaker'.



Les résultats ont également bénéficié d'une base de comparaison favorable par rapport à l'an dernier, alors que certains jeux avaient connu des résultats contrastés.



L'EBITDA semestriel s'est, lui, établi à 18,9 millions d'euros au premier semestre, soit une marge opérationnelle de 29%.



Focus s'est par ailleurs réjoui du très bon accueil réservé, de la part des professionnels et du public, aux titres 'A Plague Tale: Requiem' et 'Evil West'.



Le titre perdait 1,6% suite à cette publication, sous-performant un marché parisien en repli de 1,2%.





