Focus Entertainment: report du lancement d'un jeu information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - Focus Entertainment annonce avoir pris la décision difficile de reporter le lancement de son jeu Atlas Fallen au 10 août prochain et de maximiser ainsi le potentiel de cette nouvelle propriété intellectuelle.



'Malgré les premiers retours extrêmement positifs de la presse spécialisée et des joueurs à la PAX East', il souhaite donner un peu plus de temps aux équipes de développement pour livrer la meilleure version possible du jeu et la meilleure expérience aux joueurs.



Focus Entertainment reste toutefois 'parfaitement confiant pour l'exercice 2023/2024 qui sera marqué par des lancements ambitieux', notamment 'Aliens: Dark Descent', 'Banishers: Ghost of New Eden' ou encore 'Warhammer 40,000: Space Marine 2'.