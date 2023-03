Focus Entertainment prévoit un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur aux attentes

(AOF) - Focus Entertainment prévoit de réaliser un chiffre d'affaires annuel compris entre 190 et 195 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2023, légèrement supérieur aux attentes du marché. L'éditeur de jeux vidéo a enregistré des ventes solides au second semestre 2022/23, bénéficiant de la performance des titres lancés sur la période : A Plague Tale: Requiem, Chained Echoes, Evil West, Pharaoh: A New Era, Hotel Renovator et enfin Atomic Heart. Le groupe publiera son chiffre d'affaires annuel le 20 avril 2023 et ses résultats annuels le 15 juin 2023.

Recul historique du marché chinois

Cette année, le marché chinois, premier mondial devant celui des Etats-Unis, devrait enregistrer un repli de 2,5 % par rapport à 2021 (à 45,44 milliards de dollars), selon la firme de recherche Niko Partners. Cette tendance provient du recul de 5,1% du segment mobile, qui représente quasiment les deux tiers du marché, du fait de la limitation de pratique de jeux pour les moins de 18 ans. Dans le même temps, les autorités n'ont délivré aucune autorisation de sortie de jeux vidéo chinois durant une période de 263 jours. Les titres mobiles pâtissent également du mécanisme d'Apple - l'App Tracking Transparency (ATT) - qui restreint le ciblage publicitaire au sein des applications téléchargées depuis son App Store. Toutefois le recul du marché chinois devrait être passager. Dès 2026 le nombre de joueurs devrait franchir le cap des 750 millions de personnes pour un secteur pesant alors plus de 53 milliards de dollars.