Focus Entertainment prend la majorité du capital d'un studio néerlandais

(AOF) - Focus Entertainment a signé un accord pour l'acquisition, auprès de M2H, de la majorité du capital du studio WW1 Game Series B.V. Jos Hoebe (BlackMill Games), fondateur et Directeur Créatif de WW1 Game Series B.V., détiendra les 33.33% restant du capital et continuera de diriger le studio. Le studio poursuivra son activité sous le nom de BlackMill Games B.V. Basé aux Pays-Bas et composé d'une quinzaine de créateurs passionnés, WW1 Game Series devient ainsi le 6ème studio de développement à rejoindre le groupe Focus.

WW1 Game Series plonge les joueurs dans une guerre intense inspirée des batailles emblématiques de la première guerre mondiale. Après Verdun en 2015, puis Tannenberg en 2017, la franchise aux millions de ventes s'enrichit du lancement d'un nouvel opus, Isonzo, prévu le 13 septembre 2022, sur PC et consoles.

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.