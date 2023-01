Focus Entertainment nomme un Directeur général

(AOF) - Le Conseil d’administration de Focus Entertainment a décidé de nommer Sean Brennan au poste de Directeur général à compter du 5 janvier 2023. Il s’appuiera sur deux Directeurs généraux délégués, Christophe Nobileau en charge des aspects Corporate et John Bert, en charge des sujets opérationnels. Cette nomination s’accompagne d'une évolution de la gouvernance du Conseil d'administration qui confie la présidence du Conseil à Fabrice Larue, Frank Sagnier étant nommé Vice-Président.

Sean Brennan, de nationalités britannique et irlandaise, a occupé des postes de direction dans l'industrie des jeux vidéo pendant plus de 35 ans. Plus récemment, sur une période de 14 ans, il a été directeur général européen, responsable de toutes les activités d'éditions internationales pour ZeniMax Media Inc/Bethesda Softworks rachetée par Microsoft en 2020 pour 7,5 milliards de dollars.

Sean Brennan a travaillé en étroite collaboration avec leurs studios de développement internes sur de nombreux succès mondiaux tels que la série Fallout, Skyrim, The Elder Scrolls Online, Doom, Dishonored, Wolfenstein et The Evil Within. Il a auparavant occupé des postes à responsabilité chez Virgin Interactive, Mirrorsoft (Mirror Group Newspapers) et la division jeux de British Telecom.

