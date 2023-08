Focus Entertainment : le démarrage d’Atlas Fallen en deçà des prévisions initiales

(AOF) - Focus Entertainment a fait un point d'étape compte tenu de la volatilité de son cours ces dernières semaines. L'éditeur de jeux vidéo indique ainsi que " malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d’Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales ". Deck 13 et Focus Entertainment travaillent sur l’amélioration de celui-ci et le groupe aura plus d’informations à communiquer d’ici fin septembre.

Focus Entertainment précise qu'il rencontrera partenaires et investisseurs lors de la Gamescom qui se tient du 23 au 27 août 2023 à Cologne, Allemagne.

En savoir plus sur le secteur Jeux Vidéo

Un marché français en léger recul en 2022

Le marché français du jeu vidéo a reculé de 1,6 % en 2022. Il revient à son niveau de 2020 après des résultats records en 2021. D'après le SELL, syndicat du secteur, le segment des consoles constitue 46 % du chiffre d'affaires de l'industrie. Il s'est replié de 6,6% pour s'établir à près de 2,6 milliards d'euros. Cette évolution s'explique par les problèmes d'approvisionnement de consoles de dernière génération. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo sur ordinateur, en incluant les machines, les accessoires et les jeux, a, lui, progressé de 5,8 %, pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Celui du jeu mobile a stagné à 1,4 milliard d'euros. FIFA 23, de l'éditeur américain Electronic Arts, qui s'est écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires, a été de loin le plus vendu en France en 2022.