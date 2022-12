Focus Entertainment en léger repli après la présentation de ses résultats semestriels

(AOF) - Focus Entertainment a dévoilé des comptes semestriels marqués par l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle. En Bourse, l’action de l’éditeur de jeux vidéo perd 0,51% à 49,25 euros au sein d’un marché parisien de nouveau en baisse.

Sur la période close fin septembre, le groupe a généré un résultat net part du groupe de 1,4 million d'euros contre 5,5 millions d'euros, un an auparavant. Plus important, l'Ebita est ressorti à 10,9 millions d'euros soit 17% du chiffre d'affaires contre respectivement 7,3 millions d'euros et 9% au premier semestre de l'exercice précédent. Dans le même temps, la marge brute est passée de 26% à 38%.

Cette augmentation " reflète la qualité du virage entrepris par le groupe et la maîtrise de l'ensemble des charges opérationnelles ", souligne Midcap Partners. L'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours 79 euros.

En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 23% à 65,5 millions d'euros.

Le niveau d'investissement dans les jeux au premier semestre 2022/23 atteint 37,5 millions d'euros contre 36,4 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021/22. Comme anticipé, le niveau des investissements est en accélération, avec un rattrapage des décalages de l'exercice précédent mais aussi surtout une hausse des investissements liés au line up ambitieux qui sera livré dans les années à venir.

S'agissant de ses perspectives, Focus Entertainment rappelle avoir lancé sur PC, PS5, Xbox Series, A Plague Tale : Requiem, opus succédant à A Plague Tale : Innocence lancé en 2019, tous deux développés par Asobo. Le 22 novembre Evil West, une nouvelle franchise codétenue par Focus et Flying Wild Hog, a été dévoilée sur PC et Consoles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.