Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Focus Entertainment: confiant pour son CA annuel information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 09:25

(CercleFinance.com) - Focus Entertainment affirme prévoir de réaliser un chiffre d'affaires annuel compris entre 190 et 195 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2023, 'légèrement supérieur aux attentes du marché'.



Il explique avoir enregistré des ventes solides au second semestre 2022-23, bénéficiant de la performance des titres lancés sur la période : A Plague Tale: Requiem, Chained Echoes, Evil West, Pharaoh: A New Era, Hotel Renovator et enfin Atomic Heart.



Focus Entertainment rappelle être l'éditeur d'Atomic Heart pour tous les territoires à l'exception de la CEI (soit l'ensemble de l'ex-URSS à l'exception des pays baltes et de la Géorgie) et de l'Asie.