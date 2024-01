Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Focus Entertainment: C.A. trimestriel jugé sans surprise information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo Focus Entertainment a publié hier soir un chiffre d'affaires jugé 'sans surprise' au titre du troisième trimestre de son exercice 2023/24.



Ses revenus sur les trois mois clos fin décembre ressortent ainsi à 43,3 millions d'euros, en baisse de 43%, comme anticipé et annoncé lors de la publication des résultats semestriels.



Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice, Focus affiche un chiffre d'affaires de 128,3 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland mettent en évidence des performances 'en ligne' avec leurs attentes, ce qui les conduit à maintenir leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 27 euros.



Nouvelle importante, Focus Entertainment a annoncé son intention de changer de dénomination sociale le 28 février prochain, avec l'adoption d'une nouvelle marque ombrelle, 'PulluP Entertainment'.



Ce changement, qui doit s'accompagner d'une nouvelle organisation, a vocation à permettre une accélération de la croissance organique, de la rentabilité et la génération de cash-flow des trois métiers de coeur du groupe, précise-t-il.



L'entreprise rappelle qu'elle devrait connaître une fin d'exercice 2023/24 marquée par des lancements importants, dont la sortie de' Banishers: Ghosts of New Eden' le 13 février sur PlayStation 5, Xbox Séries XS et PC.



Suite à toutes ces annonces, le titre progressait de 2% vendredi à la Bourse de Paris, mais accusait encore une baisse sur les 12 mois écoulés.





