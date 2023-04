Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Entertainment: acquisition de Dovetail Games information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 13:14









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment annonce l'acquisition à 100% de Railsimulator.com, société mère du groupe Dovetail Games (DTG), aux côtés de ses cadres dirigeants, pour un montant 'conforme aux multiples actuels de valorisation du marché'.



'Basé au Royaume-Uni, ce développeur et éditeur reconnu est devenu une référence incontournable des jeux de simulation ferroviaire, et possède une solide expertise dans la création d'expériences de simulation superbes, immersives et authentiques', souligne-t-il.



Dovetail devrait enregistrer un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023. Il sera consolidé dans les comptes de Focus Entertainment à compter du 20 avril 2023.





