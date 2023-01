Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac : 'gap' de rupture à la baisse sous 36,3E information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Fnac ouvre un 'gap' de rupture à la baisse sous 36,3E et enfonce dans la foulée le support oblique moyen terme qui gravite vers 35E.

Le titre risque de prolonger sa correction au contact du support des 32,84E du 19/12/2022.

Le support suivant se dessinerait vers 30,8E, le palier de soutien testé les 7 septembre puis 3 novembre 2022.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -6.73%