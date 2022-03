Fnac Darty: WeFix rejoint les CSA d'Apple en France information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 09:08

(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce que WeFix, sa filiale spécialisée dans la réparation express de smartphones et tablettes disposant de près de 140 points de vente, rejoint le réseau de Centres de Services Agréés (CSA) d'Apple en France.



'Ce service de réparation agréé Apple concrétise à nouveau les engagements RSE et éco-responsables de Fnac Darty, et contribuera à atteindre l'objectif fixé de 2,5 millions produits réparés par an en 2025', explique le distributeur de biens culturels et électroniques.



Fnac Darty intègre dans sa gamme de programme d'assurances, AppleCare Services, le service de réparation et d'assistance Apple. Incluant la couverture, le support et le service à l'international d'Apple, il permet de bénéficier de services additionnels pour tous les produits de la marque.