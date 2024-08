Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: waivers obtenus pour l'offre sur Unieuro information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce avoir obtenu de ses banques prêteuses les waivers nécessaires pour mettre en oeuvre son offre sur Unieuro, et pour éviter tout manquement technique à tout accord de financement existant du groupe qui en résulterait.



Pour rappel, Fnac Darty et son partenaire Ruby Investment -holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky- souhaitent lancer une offre mixte en numéraire (75%) et en actions (25%) sur les 19,8 millions d'actions non encore détenues au capital d'Unieuro.



Numéro un de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie avec 17% de part de marché, Unieuro a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros l'an dernier. L'offre devrait le valoriser pour un montant total de 249 millions d'euros.





Valeurs associées FNAC DARTY 25,55 EUR Euronext Paris 0,00%