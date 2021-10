Fnac-Darty vise une croissance annuelle du chiffre d’affaires très légèrement supérieure à 5%

(AOF) - Sous réserve que la situation sanitaire ne se dégrade pas significativement dans les prochains mois, Fnac Darty attend pour l’année 2021 une croissance de chiffre d’affaires très légèrement supérieure à 5% (à données comparables) par rapport à 2020 et un résultat opérationnel courant en haut de la fourchette de la guidance préalablement communiquée, entre 260 et 270 millions d’euros. Le groupe ajoute qu’il restera également focalisé sur la maîtrise des coûts et la génération de cash-flow en ligne avec les objectifs du plan Everyday.

