Fnac Darty: vise un ROC pour 2024 au moins égal à 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 7 875 ME en 2023. Il est quasi stable par rapport à 2022 (-0,9% en données publiées et de -1,1% en données comparables).



L'EBITDA courant s'élève à 533ME, dont 264ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en recul de 47ME par rapport à 2022.



Le résultat opérationnel courant est de 171ME à fin décembre 2023, en recul de 60ME par rapport à 2022.



Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies - ajusté ressort à 31ME en 2023. Le cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 s'établit à 180ME, en nette amélioration par rapport à fin 2022.



Le Groupe anticipe à ce stade un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023. Le Groupe réaffirme son objectif d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500ME sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180ME en 2024.





