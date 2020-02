Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty visé par une plainte pour près de €100 mlns Reuters • 03/02/2020 à 11:55









FNAC DARTY VISÉ PAR UNE PLAINTE POUR PRÈS DE €100 MLNS PARIS (Reuters) - Fnac Darty est en net recul lundi à la Bourse de Paris après avoir confirmé qu'il est visé par une plainte du liquidateur d'une ancienne filiale de Darty, Comet Group, pour un montant de 83 millions de livres (98 millions d'euros). L'action cède 4,6% vers 10h00 GMT. L'information avait été dévoilée samedi par le Financial Times. Darty Holdings SAS avait cédé Comet Group, distributeur britannique de produits électroniques, en 2012 en sa qualité de successeur de Kesa International Limited (KIL). Selon Fnac Darty, "le liquidateur allègue qu'en février 2012, antérieurement à l'acquisition de Darty par Fnac réalisée en 2016, Comet aurait remboursé une dette intragroupe à KIL, alors que Comet était déjà en état de cessation de paiements". Aucun élément concernant ce dossier n'avait été porté à la connaissance du groupe Fnac au moment de l'acquisition de Darty, ajoute Fnac Darty, qui "conteste fermement le bien-fondé de la requête, et prend les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts". (Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -4.58%