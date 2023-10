Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fnac Darty: une société commune avec CEVA Logistics information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - Fnac Darty et CEVA Logistics annoncent la signature d'un accord pour la création d'une entreprise commune (joint-venture).



L'objectif de cette société serait de devenir un acteur majeur européen du marché de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace.



' Cette entreprise commune se nommerait WEAVENN et proposerait une offre unique, totalement intégrée, combinant les meilleures solutions technologiques de marketplace et une logistique performante pour la distribution multicanale ' indique le groupe.



CEVA Logistics est un leader mondial de la logistique de tierce partie, qui s'appuie sur un réseau couvrant plus de 170 pays et sur une plateforme de fulfillment internationalement reconnue, Shipwire. CEVA Logistics est une filiale du Groupe CMA CGM.