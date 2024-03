Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: succès du refinancement obligataire information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce aujourd'hui la finalisation du refinancement de sa dette obligataire à long terme.



Cette opération permettra au Groupe de bénéficier d'un profil de maturité allongé et de maintenir une liquidité à long terme solide tout en optimisant sa gestion de trésorerie.



Le Groupe a ainsi réalisé aujourd'hui avec succès une émission obligataire pour un montant total de 550 millions d'euros à échéance avril 2029 portant un taux d'intérêt annuel fixe de 6%.



Cette opération a été accueillie favorablement par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, en France et à l'international, et a été sursouscrite plusieurs fois.



La date de règlement livraison des nouvelles obligations est prévue le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de réalisation usuelles.







Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.14%